أولمبياد طوكيو 2020.. سعي لتقليص حجم الألعاب وتبسيط حفل الافتتاح

يبحث مسؤولو أولمبياد طوكيو 2020 سبل تقليص حجم الألعاب المؤجلة إلى صيف 2021 بسبب جائحة كورونا، في ظل تقارير حول تبسيط حفل الافتتاح وتخفيض عدد المتفرجين.

وقالت محافظة طوكيو، يوريكو كويكي، اليوم الخميس لصحافيين إن المنظمين يدرسون ما يمكن "ترشيده وتبسيطه"، في ظل ارتفاع التكاليف لتنظيم أول أولمبياد مؤجل في التاريخ.

Tokyo governor Yuriko Koike said it may be necessary to a stage a "simplified" Olympics next year due to the impact of the Covid-19 pandemic and that organisers were already discussing possible changes. https://t.co/vVCy9HJai6#RTEsport — RTÉ Sport (@RTEsport) June 4, 2020

إقرأ المزيد

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت في مارس الماضي تأجيل الألعاب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي تسبب بإيقاف حركة الرياضة العالمية ووفاة نحو 390 ألف شخص حتى الآن.

وبات الموعد الجديد للألعاب في 23 يوليو عام 2021، لكن المنظمين يواجهون تحديات غير مسبوقة لإعادة تنظيم الحدث، ما يتطلب إعادة ترتيب كل شيء من الملاعب إلى وسائل النقل.

وأشارت وسائل إعلام محلية، أن تبسيط الخطط يمكن أن يشمل خفض عدد المتفرجين في المسابقات المقامة في ملاعب مغلقة، وتقليص عدد المشاركين في حفلي الافتتاح والختام.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، قد قال الشهر الماضي أن ألعاب 2021 ستكون "الخيار الأخير"، مشددا أن التأجيل لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، ورفض القول ما إذا كان اكتشاف لقاح سيكون شرطا أساسيا لإقامة الألعاب، لكنه لا يحبذ إقامتها وراء أبواب موصدة.

ورأى رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أنه سيكون "صعبا" إقامة الأولمبياد بحال عدم احتواء فيروس كورونا.

كما أشار رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، يوشيرو موري، أنه يجب إلغاء الألعاب في حال عدم السيطرة على الفيروس العام المقبل.

المصدر: أ ف ب