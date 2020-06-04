 
مباشر

أنباء سارة لعشاق ميلان بخصوص إصابة إبراهيموفيتش

الرياضة

أنباء سارة لعشاق ميلان بخصوص إصابة إبراهيموفيتش
Reuters Daniele Mascolo
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o122

أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي، تحسن حالة نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي تعرض لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال تمارين "الروسونيري" في الـ25 من مايو الماضي.

وجاء بيان "الروسونيري" اليوم الخميس: "أعلن ميلان خضوع زلاتان إبراهيموفيتش لفحص طبي بعد إصابة في ربلة الساق اليمنى. إن عملية الشفاء تسير بشكل جيد بدون مضاعفات، ومن المتوقع إجراء اختبارات جديدة في غضون 10 أيام تقريبا".

إقرأ المزيد
رسميا.. تحديد موعد نهائي كأس إيطاليا
رسميا.. تحديد موعد نهائي كأس إيطاليا

وكشفت تقارير صحفية، أن إبراهيموفيتش سيغيب عن مباراة فريقه أمام يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا في الـ12 من يونيو الجاري بداعي الإيقاف بخلاف الإصابة.

وفي حال نجاح ميلان في التأهل لنهائي المسابقة فسوف يكون النجم السويدي مؤهلا لخوض المباراة النهائية المقررة في الـ17 من يونيو الجاري.

المصدر: acmilan.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا