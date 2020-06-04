فرنانديز: بكيت فرحا عندما علمت بانضمامي لمانشستر يونايتد
كشف الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رد فعله العاطفي عند تلقيه اتصالا هاتفيا يبلغه بقرب انتقاله إلى "الشياطين الحمر".
وقال فيرنانديز البالغ 25 عاما خلال بث مباشر عبر "إنستغرام" مع المهاجم المقدوني السابق ماريو جوروفسكي: "مانشستر يونايتد هو نادي أحلامي في إنجلترا، وبالتالي أنا سعيد بامتلاك فرصة اللعب للفريق الذي طالما حلمت به، في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان توتنهام قريبا من ضمي، وكانت هناك فرق أخرى في فرنسا وفريق من الدوري الإسباني، لكن بالنسبة لي، مانشستر يونايتد هو الفريق الأول".
وأضاف: "عندما تلقيت مكالمة: برونو، لديك فرصة الانتقال لليونايتد، اتصلت على الفور بزوجتي وأخي وأختي وأمي، وبدأت في البكاء من السعادة، قاتلت طوال حياتي من أجل تلك الفرصة ومن أجل هذا النادي، أتت الفرصة، وأردت خطفها بكلتا يدي لملاحقة حلمي".
وتابع برونو بالقول: "أسرتي تعرف منذ بدايتي أنني أردت أن أصبح لاعب كرة قدم، وأن حلمي الأكبر هو اللعب في البريميرليغ ورفقة مانشستر يونايتد".
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\\ Stadium of Quote // บรูโน่ เฟอร์นานเดส ระหว่างไลฟ์ไอจีกับมาริโอ ยูรอฟสกี้🗣 "ผมได้รับโทรศัพท์แล้วปลายสายบอกผมว่า 'บรูโน่นายมีโอกาสที่จะย้ายไปแมนฯยูไนเต็ดนะ' หลังจากนั้นผมโทรหาภรรยา พี่น้อง แม่ แล้วก็เริ่มร้องไห้แต่เป็นการร้องไห้ที่มาจากความสุข ผมสู้มาทั้งชีวิตเพื่อโอกาสแบบนี้ โอกาสที่จะได้เล่นกับทีมใหญ่ เมื่อโอกาสมาถึงผมจะรับมันไว้ด้วยสองมือของผมเพื่อความฝันที่มี" Bruno Fernandes 🗣 "When I received the call saying ‘Bruno, you have the chance of moving to Manchester United', I called my wife, my brother, my sister, my mother and just started crying. But I was crying through happiness. I fought all my life for this, for this top club. The chance was here and I needed to take it with both hands, to follow my dream." #Zionmedia #BrunoFernandes #MUFC #ManUnited #MarioGjurovski #มาริโอยูรอฟสกี้ #บรูโน่แฟร์นานเดส #แมนยู #ปีศาจแดง #แมนฯยูไนเต็ด #แมนยูไนเต็ด
وترك فيرنانديز أثرا كبيرا منذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي في شهر يناير الماضي، حيث سجل ثلاثة أهداف في تسع مباريات قبل أن يتسبب فيروس كورونا المستجد في تعليق الموسم الكروي في مارس الماضي.
المصدر: وكالات