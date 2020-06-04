فرنانديز: بكيت فرحا عندما علمت بانضمامي لمانشستر يونايتد

كشف الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رد فعله العاطفي عند تلقيه اتصالا هاتفيا يبلغه بقرب انتقاله إلى "الشياطين الحمر".

وقال فيرنانديز البالغ 25 عاما خلال بث مباشر عبر "إنستغرام" مع المهاجم المقدوني السابق ماريو جوروفسكي: "مانشستر يونايتد هو نادي أحلامي في إنجلترا، وبالتالي أنا سعيد بامتلاك فرصة اللعب للفريق الذي طالما حلمت به، في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان توتنهام قريبا من ضمي، وكانت هناك فرق أخرى في فرنسا وفريق من الدوري الإسباني، لكن بالنسبة لي، مانشستر يونايتد هو الفريق الأول".

وأضاف: "عندما تلقيت مكالمة: برونو، لديك فرصة الانتقال لليونايتد، اتصلت على الفور بزوجتي وأخي وأختي وأمي، وبدأت في البكاء من السعادة، قاتلت طوال حياتي من أجل تلك الفرصة ومن أجل هذا النادي، أتت الفرصة، وأردت خطفها بكلتا يدي لملاحقة حلمي".

وتابع برونو بالقول: "أسرتي تعرف منذ بدايتي أنني أردت أن أصبح لاعب كرة قدم، وأن حلمي الأكبر هو اللعب في البريميرليغ ورفقة مانشستر يونايتد".

وترك فيرنانديز أثرا كبيرا منذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي في شهر يناير الماضي، حيث سجل ثلاثة أهداف في تسع مباريات قبل أن يتسبب فيروس كورونا المستجد في تعليق الموسم الكروي في مارس الماضي.

المصدر: وكالات