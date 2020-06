فرنانديز: بكيت فرحا عندما علمت بانضمامي لمانشستر يونايتد

View this post on Instagram

\\ Stadium of Quote // บรูโน่ เฟอร์นานเดส ระหว่างไลฟ์ไอจีกับมาริโอ ยูรอฟสกี้🗣 "ผมได้รับโทรศัพท์แล้วปลายสายบอกผมว่า 'บรูโน่นายมีโอกาสที่จะย้ายไปแมนฯยูไนเต็ดนะ' หลังจากนั้นผมโทรหาภรรยา พี่น้อง แม่ แล้วก็เริ่มร้องไห้แต่เป็นการร้องไห้ที่มาจากความสุข ผมสู้มาทั้งชีวิตเพื่อโอกาสแบบนี้ โอกาสที่จะได้เล่นกับทีมใหญ่ เมื่อโอกาสมาถึงผมจะรับมันไว้ด้วยสองมือของผมเพื่อความฝันที่มี" Bruno Fernandes 🗣 "When I received the call saying 'Bruno, you have the chance of moving to Manchester United', I called my wife, my brother, my sister, my mother and just started crying. But I was crying through happiness. I fought all my life for this, for this top club. The chance was here and I needed to take it with both hands, to follow my dream."