بسبب سلوكه.. ناديان قبرصيان يرفضان التعاقد مع وردة ومعروض على الزمالك

قالت بعض التقارير الصحفية اليونانية، الأربعاء إن عمرو وردة جناح منتخب مصر ونادي باوك سالونيك معروض على نادي الزمالك المصري بعد رفض عدة أندية يونانية التعاقد معه بسبب سوء سلوكه.

ولن يكمل وردة مشواره في الدوري اليوناني هذا الموسم، بسبب عدم التزامه وهو ما أجبر رئيس نادي لاريسا، أليكسيس كوجياس، على طرده قبل نهاية فترة إعارته وإعادته إلى باوك.

ويتدرب وردة في الوقت الحالي بحسب الصحافة اليونانية بمفرده، حيث قرر نادي باوك استبعاده من التدريبات الجماعية للفريق الأول بطلب من المدرب، آبل فيريرا.

وأفادت صحيفة "Sharp" اليونانية بأن وردة قد تم عرضه على بعض الفرق القبرصية، ولكن قام ناديان بالرفض ليس بسبب إمكانات اللاعب الفنية وإنما بسبب سوء سلوكه خارج الملعب.

هل ينتقل عمرو وردة للزمالك بعد طرده فى اليونان؟https://t.co/vFpmWb3WjG — Falsoo فالصو (@Falsoo_nub) June 4, 2020

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بالمقابل لم يحسم مسؤولو نادي الزمالك بعد موقفهم من التعاقد مع عمرو وردة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويفضل عمرو وردة الاستمرار في أوروبا خلال الموسم المقبل رغم الأزمة الأخيرة التي حدثت له مع لاريسا اليوناني لكن اللاعب يشعر بتعرضه للظلم لأنه كان من أفضل اللاعبين بالفريق اليوناني قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

ويملك عمرو وردة تجربة غير جيدة مع النادي الأهلي المصري من 2013 حتى رحيله في 2015 صوب الدوري اليوناني.

ولعب وردة مباراتين بقميص النادي الأهلي لمدة 57 دقيقة ضد مصر المقاصة في الدوري المصري ورجاء مرسي مطروح بكأس مصر.

يذكر أن بعض الأندية التركية مهتمة بالتعاقد مع وردة أهمها مالاتيا سبور وسيفاس سبور بالإضافة إلى اهتمام من طرف نادي يانج بويز في الدوري السويسري.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"