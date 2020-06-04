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بعد رفض UFC معالجته.. مقاتل أمريكي يلجأ لمتابعيه من أجل مساعدته

الرياضة

بعد رفض UFC معالجته.. مقاتل أمريكي يلجأ لمتابعيه من أجل مساعدته
insatgram \ Tim Sylvia
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لجأ البطل السابق في الوزن الثقيل بالفنون القتالية المختلطة، الأمريكي تيم سيلفيا إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم المساعدة بعد مضاعفات خطيرة في إصابة تعرض لها عام 2004.

ونشر المقاتل البالغ 44 صورا مروعة لذراعه اليسرى وتحدث في فيديو عن مضاعفات لحقت به جراء إصابته القديمة والتي تعرض لها أثناء نزال أمام مواطنه فرانك مير في دورة UFC 48، والتي تطلبت وقتها عملا جراحيا لتثبيت الكسر بصفائح معدنية.

إلا أن اثنين من البراغي المثبتة بدأت بالانحلال والخروج حتى أنها مزقت جلد ساعده، وهو الآن بحاجة لعمل جراحي معقد إلا أنه غير قادر على تكاليفه.

ووفقا لسيلفيا فإن طبيبه تواصل مع منظمة UFC لدفع تكاليف علاجه كما فعلت قبل 16 عاما، بما أنها الإصابة القديمة نفسها، إلا أن المنظمة رفضت واعتبرت أن المشكلة لا تعنيها كون المقاتل لم يعد يصارع باسم المنظمة.

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Публикация от Tim Sylvia (@timsylviamma1)

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وأنشأت أليسا بتروني، صديقة بطل الوزن الثقيل مرتين صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان GoFundMe لجمع التبرعات والمساهمة في دفع تكاليف الجراحة التي من المقرر إجراؤها في 9 يونيو الحالي.

وخاض سيلفيا آخر نزال له في أكتوبر 2013 وأعلن اعتزاله رسميا في يناير 2015، وفي رصيده 31 انتصار مقابل 10 هزائم.

المصدر: mmafighting

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