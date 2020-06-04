بالفيديو.. نجوم غولدن ستايت يتظاهرون ضد العنف العنصري بعد مقتل فلويد

انضم نجوم من فريق غولدن ستايت ووريرز المشارك في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الأربعاء إلى حشد من المتظاهرين في مسيرة سلمية ضد العنف العنصري في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا.

وشارك نجوم وريورز ستيفن كوري وكلاي طومسون، كيفن لوني وداميون لي، في المسيرة للاحتجاج على مقتل جورج فلويد البالغ 46 عاما، في 25 مايو، اختناقا على يدي شرطي أبيض في مينيابوليس بعد أن ثبته على الأرض وجثم على عنقه، ما أدى إلى نشوب موجة احتجاجات عارمة متواصلة في عشرات المدن الأمريكية، دفعت السلطات المحلية إلى فرض حظر تجول ليلي.

"Say her name."@juanonjuan10 leads his Walking in Unity event in Oakland. pic.twitter.com/7l0EjSwOt5 — Golden State Warriors (@warriors) June 3, 2020

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وانقسم المتظاهرون قسمين حيث كان جزء منهم يردد بـ"قولوا اسمه" والجزء الثاني الذي كان منهم اللاعب كوري بـ"جورج فلويد".

وشهد الأسبوع المنصرم العديد من ردود الفعل من الشخصيات الفاعلة في عالم كرة السلة الأمريكية، حيث أعرب لاعبون حاليون وسابقون أمثال ليبرون جيمس ومايكل جوردان وماجيك جونسون عن غضبهم وسخطهم.

وتم طرد الشرطي ديريك شوفين الذي تسبب بمقتل فلويد، ووجهت له تهمة القتل غير المتعمد من الدرجة الثالثة، لكن النيابة العامة قامت بتغييرها الأربعاء إلى تهمة قتل من الدرجة الثانية.

المصدر:"أ ف ب"