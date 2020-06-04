عارضة أزياء سابقة في مجلة "بلاي بوي" تجعل ابنتها رئيسة ناد لكرة القدم

أنقذت عارضة الأزياء السابقة لمجلة "بلاي بوي"، ووكيلة الأعمال في عالم كرة القدم، آناماريا برودان، نادي هيرمانشتاد الروماني لكرة القدم من الإفلاس، عندما قامت بشرائه.

ووفقا للصحفي الروماني إيمانويل روزا، ستصبح ابنة آنا ماريا، ريبيكا البالغة 21 عاما المالك الرسمي للفريق ورئيسة له.

وستشارك عائلة آناماريا بأكملها في إدارة النادي ماليا ورياضيا، فبالإضافة إلى الابنة التي ستصبح رئيسة للنادي، سيشرف زوج آناماريا المدرب الروماني لورنتينو ريجيكامبف على مهمة التدريب.

وقال النادي في بيان أصدره: "نرحب بآناماريا برودان كمستثمر في مشروعنا".

🗞 Menajer Anamaria Prodan, Romanya'da FC Hermannstadt kulübünü satın aldı ve başkanlığa 21 yaşındaki kızı Rebecca Dumitrescu'yu getirdi.



İlk sözler: 🗞 (Digisport)



🗨 "Kızım ve ben başarı için buradayız."

🗨 "Romanya'da ilk 6'yı hedefliyoruz"

🗨 "Çok iyi takım kuracağız" pic.twitter.com/7tXSpL7P8v — FutbolArena (@futbolarena) June 3, 2020

ويحتل فريق هيرمانشتاد المركز الثالث في الدوري الروماني، ويخوض مباريات الملحق للبقاء في دوري الأضواء، ويعاني من أزمة مالية، حيث بلغت ديون لاعبيه 700 ألف يورو.

يذكر أن آناماريا برودان البالغة 47 عاما، ساعدت على انتقال اللاعب نيكولاي ستانتشو من فريق ستيوا بوخارست الروماني إلى أندرلخت البلجيكي، عام 2016، مقابل أغلى صفقة في تاريخ الكرة الرومانية حينها، بلغت 10 ملايين يورو، وذلك بحسب تقارير إعلامية.

المصدر: eurosport.ru