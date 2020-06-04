الرسالة الأخيرة.. آل الشيخ يغازل مصر من جديد ويكشف مصير "تبرعات الأهلي"

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، في رسالة جديدة وصفها بـ"الأخيرة" عن مصير التبرعات التي سوف يستردها من الأهلي، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الطرفين.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، في تعليقه الذي أرفقه بصورته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء: "البوست الأخير في هذا الموضوع، محبتي وأي عربي لا حدود لها لمصر، مصر بلدي الثاني التي لها ولقائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي معزه خاصة في قلبي".

وتابع: "كنت أتمنى أن أسهم في بناء مشروع مدينة رياضية، وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير، الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعه وقوة ونظافة قلب وأيد".

وأكمل: "لكن حدث الذي حدث، ومن هذا المنطلق قررت بعد حصر الأموال والهدايا العينية المقدمة واسترجاعها بالكامل أن أسهم بكامل المبلغ إن سمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبة في صندوق "تحيا مصر" لما لمصر ولقائدها الكبير من معزة وحب وتقدير".

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وكانت إدارة النادي الأهلي المصري قد قررت رفع اسم آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.

وشهدت الأيام الماضية مناوشات بين آل الشيخ ومسؤولي النادي الأهلي، قبل أن يدخل في صدام مباشر مع محمد زكريا سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي، من خلال منشورات متبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "صفحة آل الشيخ على فيسبوك"