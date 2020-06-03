9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

أظهرت نتائج اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، وجود 9 إصابات جديدة بالفيروس بين فرق دوري الدرجة الأولى في إنجلترا "التشامبيون شيب".

ووفقا لبيان رسمي من رابطة الدرجة الأولى الإنجليزية، فإن الاختبارات الأخيرة لفيروس كورونا، أسفرت عن وجود 9 حالات إيجابية من 6 فرق.

BREAKING: There have been nine positive tests for coronavirus confirmed in the Championship, following the latest round of testing for EFL clubs. — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 3, 2020

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وأشار البيان إلى أن الاختبارات نفذت من السبت 30 مايو الماضي إلى الثلاثاء 2 يونيو الجاري، وخضع لها 1094 لاعبا وموظفا من أندية الدرجة الأولى.

وأوضح أن اللاعبين أو موظفي النادي الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا سيدخلون في عزل صحي، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية التي قدمتها الرابطة.

وذكر البيان أن كل من جاءت نتيجة اختباره سلبية سيسمح له بدخول مرافق التدريب.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" تسجيل حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، بعد المرحلة الخامسة والأخيرة من الاختبارات التي أجريت على مدار اليومين الماضيين.

وأعلن نادي توتنهام الإنجليزي أن الإصابة بفيروس كورونا التي أعلنت عنها الرابطة تعود لأحد أعضاء النادي، دون الكشف عن اسمه.

المصدر: وكالات