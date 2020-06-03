آينتراخت فرانكفورت يقسو على فيردر بريمن بثلاثية في عقر داره (فيديو)

تغلب آينتراخت فرانكفورت على مضيفه فيردر بريمن بثلاثية نظيفة اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ24 للدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وافتتح البرتغالي أندريه سيلفا باب التسجيل للضيوف في الدقيقة 61 برأسية متقنة على يسار الحارس، قبل أن يضيف زميله النمساوي ستيفان إيلسانكر هدفين في الدقيقتين 81 و90.

وبهذا الفوز، رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 35 نقطة وصعد إلى المركز الـ11، فيما توقف رصيد فيردر بريمن عند 25 نقطة في المركز الـ17 قبل الأخير على جدول ترتيب "البوندسليغا".

المصدر: RT