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وزير الرياضة المصري يستقبل رئيس الأهلي محمود الخطيب بشأن رد كافة تبرعات تركي آل الشيخ

الرياضة

وزير الرياضة المصري يستقبل رئيس الأهلي محمود الخطيب بشأن رد كافة تبرعات تركي آل الشيخ
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استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري مساء اليوم الأربعاء محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي.

وحسب ما جاء في الموقع الرسمي لنادي الأهلي المصري في "تويتر" حول الاجتماع: تم التباحث حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب النادي الأهلي بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي وفقا لما ورد بقرار مجلس إدارة النادي أمس.

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وتناول لقاء الوزير مع رئيس النادي الأهلي دراسة كافة الآليات القانونية لتنفيذ قرار مجلس إدارة النادي بذات الشأن والصادر بتاريخ 2 يونيو 2020، وستقوم الوزارة بالرد على النادي الأهلي بعد الانتهاء من دراسة خطاب النادي من كافة الجوانب على أن يتم ذلك من خلال اجتماع يجري بين الإدارات القانونية بالوزارة والنادي لبحث هذا الأمر وفقا للوائح والقوانين.

ومن جانبه، أعرب الخطيب عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة وحرصه على تهيئة الأجواء ومساندة كل الأندية الرياضية.

المصدر: الموقع الرسمي لنادي الأهلي المصري

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