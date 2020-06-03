إبعاد متصدر الدوري التركي من المسابقات الأوروبية لخرقه قوانين اللعب النظيف

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن استبعاد نادي طرابزون سبور متصدر الدوري التركي من مسابقاته القارية لعام واحد لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال "اليويفا" في بيان رسمي، إن طرابزون أخفق في الالتزام بشروط تسوية توصل إليها مع الاتحاد القاري عام 2016 عندما تبين خرقه للقواعد.

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وأضاف البيان أن هذا الإيقاف سيتم تنفيذه في حال تأهل طرابزون إلى إحدى بطولتي أوروبا الموسم المقبل أو موسم 2021-2022.

من جهته، أعلن نادي طرابزون أنه سيستأنف ضد قرار "اليويفا" لدى محكمة التحكيم الرياضي "كاس" في غضون 10 أيام.

ويتصدر طرابزون ترتيب الدوري التركي بفارق المواجهات المباشرة عن باشاك شهير الوصيف الذي يقاسمه بعدد النقاط (53 نقطة)، علما بأن المنافسات ستستأنف في 12 يونيو بعد أن توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف، التي بدأ تنفيذها عام 2011، لمنع الأندية من إنفاق أموال أكثر من إيراداتها.

وحظر "اليويفا" مشاركة ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي في المسابقات الأوروبية لخرقهما هذه القواعد لكن النادي الإنجليزي طعن ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.

المصدر: وكالات