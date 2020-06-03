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إصابة جديدة بكورونا في "البريميرليغ" ضمن فريق توتنهام هوتسبير

الرياضة

إصابة جديدة بكورونا في
AFP GLYN KIRK
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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الأربعاء، أن نتيجة الاختبارات التي خضع لها لاعبو الفريق للكشف عن فيروس كورونا المستجد أسفرت عن حالة إيجابية وحيدة، دون تحديد اسم المصاب.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد كشفت في وقت سابق اليوم، تسجيل حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد المرحلة الخامسة والأخيرة من الاختبارات التي أجريت على مدار اليومين الماضيين، بمجموع 1197 اختبارا، بعد تسجيل 12 حالة إيجابية، على مدار الجولات الأربعة الماضية.

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وكانت الجولات الأربعة الماضية قد شهدت تسجيل 12 حالة إيجابية بفيروس كورونا، بواقع 6 حالات في الجولة الأولى، حالتين في الجولة الثانية و4 حالات في الجولة الثالثة، بينما خلت الجولة الرابعة من أي حالة إيجابية بالفيروس.

يذكر أن رابطة "البريميرليغ" أعلنت الخميس الماضي عودة منافسات البطولة في الـ17 من يونيو الجاري، بعد الاتفاق مع الأندية على العديد من القواعد والإجراءات ضمن بروتوكول صحي صارم.

المصدر: وكالات

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