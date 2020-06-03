هنري نجم أرسنال السابق يطالب بتغيير فوري بعد مقتل فلويد

انضم تييري هنري، مهاجم أرسنال والمنتخب الفرنسي السابق، لقائمة المحتجين على مقتل جورج فلويد، ذي الأصل الإفريقي، على يد الشرطة في أمريكا، وطالب باتخاذ إجراءات فورية لإيقاف العنصرية.

وكتب هنري، مدرب مونتريال إمباكت في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم، على تويتر:"نحتاج إلى تغيير فوري، نطلب تغييرا، والأهم من ذلك أننا نستحق التغيير، يجب حدوث ذلك الآن، يكفي ما حدث".

وأضاف:" لماذا لا يزال يحدث هذا في 2020؟ لماذا يصفق العنصريون لأي أقلية عرقية تلعب في الفرق التي يشجعوها، بينما تصدر منهم إساءات لنفس هذه الأقلية في الشارع؟".

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والتحق هنري بمجموعة من مشاهير الرياضة الذين دعوا لمكافحة العنصرية وعنف الشرطة بعد مقتل جورج فلويد، ومنهم مايكل جوردان أسطورة كرة السلة، ولويس هاميلتون بطل العالم في فورمولا 1.

وأضاف اللاعب الفرنسي السابق:"لماذا لا تنجح كل الطرق المستخدمة لاقتلاع هذا الأمر من المجتمع؟ يحدث ذلك منذ وقت طويل جدا، ولقد أصبحنا في زمن لا يمكن أبدا التسامح مع مثل هذه الأمور في المجتمع الحديث".

وأظهرت لقطات فيديو معاناة المواطن الأمريكي فلويد بينما كان شرطي أبيض يجثو بركبته على عنقه لحوالي تسع دقائق في مدينة مينيابوليس قبل أن يتوفى يوم 25 مايو الماضي، ما تسبب في اندلاع احتجاجات عنيفة في أمريكا.

المصدر: "رويترز"