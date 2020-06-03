بطل العالم للفورمولا1 يجدد انتقاد العنصرية بعد مقتل جورج فلويد
جدد بطل العالم للفورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون انتقاداته للعنصرية حول العالم تجاه ذوي البشرة الداكنة مشددا على ضرورة وضع حد للـ"ظلم"، في ثاني رد فعل له على مقتل جورج فلويد.
وكتب هاميلتون عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ليل الثلاثاء: "كان الأسبوع الماضي قاتما جدا، فشلت في كبح مشاعري. شعرت بالكثير من الغضب، والحزن، وعدم تصديق ما تراه عيناي".
وأضاف "يعتريني الغضب بشدة عند رؤية تجاهل أرواح أهلنا بهذه الطريقة، الظلم الذي نرى أن إخواننا وأخواتنا يواجهونه حول العالم مرارا وتكرارا مقزز، ويجب أن يتوقف".
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This past week has been so dark. I have failed to keep hold of my emotions. I have felt so much anger, sadness and disbelief in what my eyes have seen. I am completely overcome with rage at the sight of such blatant disregard for the lives of our people. The injustice that we are seeing our brothers and sisters face all over the world time and time again is disgusting, and MUST stop. So many people seem surprised, but to us unfortunately, it is not surprising. Those of us who are black, brown or in between, see it everyday and should not have to feel as though we were born guilty, don’t belong, or fear for our lives based on the colour of our skin. Will Smith said it best, racism is not getting worse, it’s being filmed. Only now that the world is so well equipped with cameras has this issue been able to come to light in such a big way. It is only when there are riots and screams for justice that the powers that be cave in and do something, but by then it is far too late and not enough has been done. It took hundreds of thousands of peoples complaints and buildings to burn before officials reacted and decided to arrest Derek Chauvin for murder, and that is sad. Unfortunately, America is not the only place where racism lives and we continue to fail as humans when we cannot stand up for what is right. Please do not sit in silence, no matter the colour of your skin. Black Lives Matter. #blackouttuesday ✊🏽
وجاء تعليق البريطاني هاميلتون على مقتل فلويد البالغ 46 عاما، اختناقا قبل نحو أسبوع على يدي شرطي أبيض في مينيابوليس ثبته على الأرض وركع فوق عنقه، في حادثة أثارت موجة احتجاجات عارمة متواصلة في عشرات المدن الأميركية، ودفعت سلطات محلية إلى فرض حظر تجول ليلي.
واستغرب السائق البريطاني عدم توقيف السلطات الأميركية الشرطي الذي تسبب بمقتل فليود بعد الضغط على عنقنه بركبته لأكثر من ثماني دقائق إلا بعد أعمال الشغب، معتبرا أن "الأوان كان قد فات وقتها، وتطلب الأمر احتجاج مئات الآلاف وحرق مبان لتتحرك السلطات (...) وكان ذلك (التأخر) محزنا".
ورأى أن الولايات المتحدة "للأسف (...) ليست المكان الوحيد الذي تتفشى فيه العنصرية ونحن كبشر نواصل الفشل عندما لا نكون قادرين على التصدي لذلك، لا تلتزموا الصمت، مهما كان لون بشرتكم، رجاء لا تبقوا صامتين، مهما كان لون بشرتكم... أرواح السود مهمة".
وكان هاميلتون قد انتقد مطلع الأسبوع شخصيات عالم سباقات السرعة "التي يهيمن عليها البيض" لعدم إبداء موقف من قضية فلويد.
وأعرب سائقون بعد ذلك عن تضامنهم مع الضحية، مثل الأسترالي دانيال ريكياردو وشارل لوكلير من موناكو.
المصدر: "أ ف ب"