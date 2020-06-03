غريليش يحاول تعويض مخالفته للوائح العزل العام

قال جاك غريليش، قائد أستون فيلا، الإنجليزي لكرة القدم، إنه يفعل الكثير من الأعمال الخيرية لتعويض الخطأ المتعلق بتجاهله لوائح العزل العام خلال جائحة "كوفيد-19".

وذكرت تقارير بريطانية أن الشرطة فتحت تحقيقا بعد التقاط صورة للاعب الوسط أثناء مغادرته مبنى، عند زيارة صديق، في برمنغهام، بعد حادث سير في مارس.

واعتذر اللاعب البالغ 24 عاما عبر فيديو على "تويتر" قبل أن يعلن النادي الإنجليزي أنه سيعاقبه.

ونقلت صحيفة تايمز عن غريليش قوله: "عرفت فورا أنه يجب أن أتقدم بالاعتذار، لا أريد الاختفاء خلف بيان النادي، أنا كبير بما يكفي وناضج بما يكفي لمعرفة أني ارتكبت خطأ".

#FOOTBALL Aston Villa star Jack Grealish opens up on regret over breaking lockdown rules https://t.co/NibJ9skqIxhttps://t.co/8tZyYK56fepic.twitter.com/M1y1LWlGAz — Pugilist Steve 🥊 (@PugilistSteve) June 3, 2020

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وأضاف: "منذ ذلك الحين حاولت التحلي بالتواضع والعمل الجاد والقيام بأكبر قدر ممكن من الأعمال الخيرية".

وتابع: "تبرعت بالمال لخدمة الصحة الوطنية البريطانية عن طريق عرض قميصي الذي ارتديته أمام برمنغهام سيتي للبيع في مزاد".

وذكرت تقارير أنه تم بيع القميص مقابل 55 ألف جنيه إسترليني (حوالي 63 ألف دولار)، كما تبرع اللاعب بمبلغ 150 ألف جنيه إسترليني لمستشفى محلي.

وقال غريليش: "أعرف أني لاعب كرة القدم، لكني أبقى إنسانا، وكلنا نرتكب الأخطاء".

ويحتل أستون فيلا المركز قبل الأخير في الدوري برصيد 25 نقطة من 28 مباراة، ومن المقرر استئناف الموسم في 17 يونيو.

المصدر: "رويترز"