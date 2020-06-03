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بالفيديو.. نجم UFC ماكغريغور يأكل النحل الميت والسبب مجهول

الرياضة

بالفيديو.. نجم UFC ماكغريغور يأكل النحل الميت والسبب مجهول
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فاجأ نجم UFC المقاتل الإيرلندي، كونور ماكغريغور، متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي بتناول وجبة غريبة من النحل الميت خلال فترة الحجر الصحي.

ونشر المقاتل "المشاكس"على صفحته الشخصية في "إنستغرام" عبر خاصية "الستوري"، فيديو ظهر فيه كونور وهو يأخذ حمام شمس مع العائلة قبل أن يتناول وجبة خفيفة من الحشرات.

وأمسك الإيرلندي بعلبة زجاجية صغيرة بها عدد من حشرات النحل الميت، ولم تبدو ملامح السرور على وجهه بعد تجربته لمضغ نحلة.

وتسآل عدد من المتابعين عن السبب وراء تناول النحل الميت، فيما ذهب البعض لسؤاله إن كان الأمر عادة إيرلندية لإقدامه على ذلك.

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يذكر أن ماكغريغور البالغ 31عاما، هو البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، في وزنين مختلفين "الخفيف والريشة"، وفي رصيده 22 انتصارا مقابل أربعة هزائم خلال مسيرته المهنية في MMA.

ويحتل الإيرلندي المركز الثامن في الترتيب العام للمقاتلين، بغض النظر عن فئة الوزن.

المصدر:instagram\thenotoriousmma

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