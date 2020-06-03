بالفيديو.. المقاتل جونز يقف في وجه مخربين خلال احتجاجات مقتل فلويد
أعرب بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA ، جون حونز، عن استيائه من تحول الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد إلى عمليات تخريب وعبث بالممتلكات.
ونشر المقاتل الأمريكي على صفحته الرسمية في "إنستغرام" شريط فيديو يظهر فيه وهو يتصدى لمحاولة شابين العبث بالممتلكات أثناء الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة.
وقام جونز بمصادرة عبوات رش وأدوات تخريبية من الشابين المراهقين، وعلق على الفيديو: "هل هذا القرف لا يزال له علاقة بجورج فلويد؟".
وتابع:"ما هذا بحق السماء أنتم تدمرون مدننا؟ بصفتي شابا أسود ، صدقني، أشعر بخيبة أمل أيضا، لكن هذه طريقة خاطئة للتعبير، فنحن نزيد الوضع سوءا بالفعل".
وختم:"إذا كنت تحب مدينتك حقا، دافع عنها، يجب أن يطلب الأفراد الأكبر سنا من أبنائهم الصغار العودة إلى منازلهم الليلة".
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Is this shit even about George Floyd anymore?!? Why the fuck are you punk ass teenagers destroying our cities!?? 🤬🤬 As a young black man trust me I’m frustrated as well but this is not the way, we are starting to make a bad situation worse. If you really got love for your city (505), protect your shit. All you old heads need to speak up, call your young family members and tell them to come home tonight.
وأثارت واقعة وفاة المواطن الأمريكي ذي الأصول الإفريقية، الذي قتل على يد الشرطي الأبيض، ديريك تشوفين، عندما احتجزه وجثم بركبته على رقبته حتى قطع أنفاسه، في مدينة مينيابوليس، أثارت موجة احتجاجات عارمة متواصلة في عشرات المدن الأمريكية.
يذكر أن جونز البالغ 32 عاما يحمل حزام بطل اتحاد UFC الفنون القتالية المختلطة MMA للوزن الخفيف الثقيل، ودافع عن اللقب 8 مرات في غضون أربع سنوات، ويملك في رصيده 26 انتصارا مقابل هزيمة واحدة.
المصدر: instagram\jonnybones