شاهد.. أسطورة الملاكمة تايسون الشاب يصارع نمرا !

كشفت صحيفة The Sun البريطانية عن لقطات أرشيفية للملاكم الأسطوري، مايك تايسون، تعود للعام 1996، وهو يصارع نمرا بنغاليا أبيض اللون.

وتُظهر المشاهد الصادمة بطل الوزن الثقيل السابق يتصارع مع النمر البري من أجل الحصول على كرة السلة الموجودة في فم الحيوان الشرس.

وتربط تايسون علاقة قوية مع الحيوانات المفترسة، إذ احتفظ في وقت سابق بثلاثة نمور بيضاء في منزله لأكثر من 10 سنوات في تسعينات القرن الماضي، وقام بشراء اثنين منها في البداية من أحد أصدقائه في السجن، وفي نهاية المطاف، قام بالتبرع بها إلى حديقة الحيوان بعد 14 عاما.

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وسبق أن صرح تايسون البالغ 53 عاما، بأنه يفكر بالعودة للملاكمة من أجل جمع أموال للمؤسسات الخيرية، ونشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف فيه عن تدريباته الجديدة.

يذكر أن مايك تايسون أصبح أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة "الفن النبيل" بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وأول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة.

ووضع مايك تايسون حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2005، بعد أن حقق 50 انتصارا على حلبات الملاكمة، مقابل ست هزائم.

المصدر:The Sun