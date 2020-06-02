تشيلسي يتضامن مع الاحتجاجات ضد العنصرية التي أشعل شرارتها مقتل الأمريكي فلويد (صورة)

أظهر لاعبو نادي تشيلسي الإنجليزي دعمهم لجورج فلويد، المواطن الأمريكي من الأصول الإفريقية، والذي لقي حتفه خلال عملية اعتقاله من قبل شرطي أمريكي أبيض البشرة.

وجثا جميع لاعبي ومدربي "البلوز" على ركبهم مشكلين حرف H، وهو الحرف الأول بالإنجليزية لكلمة بشر Human، ليظهروا دعمهم لحركة "حياة السود مهمة".

Before training at Cobham this morning, the Chelsea players and coaching staff formed the letter H, for humans, and knelt in a show of support for the #BlackLivesMatter movement. pic.twitter.com/yI6kAywa93 — Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 2, 2020

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يشار إلى أن الجلوس على الركبة يذكر بلاعب كرة السلة الأمريكي كولين كابيرنيك عندما جثا على ركبته عام 2016، أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي، اعتراضا على وحشية الشرطة وعدم المساواة العرقية في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات