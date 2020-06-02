إسبانيا تدرس السماح لجماهير كرة القدم بحضور المباريات

قال فيرناندو سيمون منسق الطوارئ الصحية اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة الإسبانية تدرس إمكانية السماح للجماهير بالعودة للملاعب عند استئناف موسم كرة القدم خلال وقت لاحق هذا الشهر.

وأوضح سيمون أن المناطق التي دخلت المرحلة الثالثة من تخفيف القيود قد تسمح بإقامة مباريات في حضور جماهير لكن قد يتم تجنب هذا الأمر لصالح العدالة الرياضية.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, no descartó que haya aficionados en los estadios durante la Fase 3 de la desescaladahttps://t.co/bdgbgHTN7q — Mundo Deportivo (🏠 #yomequedoencasa) (@mundodeportivo) June 2, 2020

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وتعود منافسات الدوري الإسباني "الليغا" في الـ11 من يونيو الجاري، وتليها بيوم واحد مباريات الدرجة الثانية وقالت رابطة الدوري الإسباني إن كل المباريات ستلعب بدون جماهير لتجنب موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا.

ولكن نادي لاس بالماس المنافس بالدرجة الثانية بدأ نقاشا حول عودة الجماهير وقال رئيسه ميجيل أنخيل راميريز إنه يأمل في حضور المشجعين في أول مباراة لفريقه بعد العودة أمام جيرونا.

وأضاف سيمون أن هذه المسألة خضعت للنقاش اليوم الثلاثاء في اجتماع افتراضي مع وزير الصحة سلفادور إيا ووزيرة الرياضة ايريني لوزانو وأربعة من لاعبي الدوري من بينهم جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وكوكي لاعب أتلتيكو مدريد.

وأوضح أن اللاعبين ووزارة الرياضة لا يريدون عودة الجماهير إلا إذا سمح لكل فريق باستقبال مشجعين.

وإسبانيا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من الفيروس وفرضت إجراءات عزل صارمة في مارس الماضي، لكنها خففت القيود بحسب تطور المرض في كل منطقة.

ومن المتوقع أن تنتقل معظم المقاطعات للمرحلة الثالثة بدءا من الثامن من يونيو الجاري مع استثناء منطقة مدريد ومقاطعة برشلونة وبعض مقاطعات كاستيا ليون.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري إنها تخطط لعودة الجماهير للمدرجات في الموسم المقبل الذي من المفترض أن ينطلق في 12 سبتمبر شريطة الحصول على الضوء الأخضر من السلطات الصحية.

المصدر: رويترز