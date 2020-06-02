عجلة الدوري الروسي الممتاز تعود للدوران في 19 يونيو

أعلنت رابطة الدوري الروسي الممتاز، اليوم الثلاثاء، استئناف البطولة يوم 19 يونيو الجاري، بعد أشهر من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت الرابطة أن مباريات الجولة الـ23 ستنطلق في الـ19 من يونيو الجاري، بمباراة كريليا سوفيتوف وأخمات غروزني في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، تليها عند الساعة 20:00 مباراة سوتشي وروستوف، على أن تستكمل مباريات الجولة في اليومين التاليين بواقع 3 مباريات في كل يوم.

Наш футбол возвращается уже 19 июня 😍



Сохраняй расписание первого тура Тинькофф РПЛ после перерыва 🔥🔥🔥https://t.co/QmuZCVZOAHpic.twitter.com/QZ582HqEnn — Матч ТВ (@MatchTV) June 2, 2020

وكشفت الرابطة عن جميع مواعيد مباريات الجولات الـ8 المتبقية من عمر الدوري.

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كما تم تحديد مواعيد الأدوار المتبقية في كأس روسيا، كالتالي:

- الدور ربع النهائي بين يومي 23 و25 يونيو الجاري.

- الدور نصف النهائي يومي 18 و19 يوليو المقبل.

- المباراة النهائية في الـ25 من يوليو المقبل.

المصدر: championat.com