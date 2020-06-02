 
مباشر

عجلة الدوري الروسي الممتاز تعود للدوران في 19 يونيو

الرياضة

عجلة الدوري الروسي الممتاز تعود للدوران في 19 يونيو
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o0ju

أعلنت رابطة الدوري الروسي الممتاز، اليوم الثلاثاء، استئناف البطولة يوم 19 يونيو الجاري، بعد أشهر من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت الرابطة أن مباريات الجولة الـ23 ستنطلق في الـ19 من يونيو الجاري، بمباراة كريليا سوفيتوف وأخمات غروزني في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، تليها عند الساعة 20:00 مباراة سوتشي وروستوف، على أن تستكمل مباريات الجولة في اليومين التاليين بواقع 3 مباريات في كل يوم.

وكشفت الرابطة عن جميع مواعيد مباريات الجولات الـ8 المتبقية من عمر الدوري.

إقرأ المزيد
تقارير: برشلونة مهتم بضم نجم المنتخب الروسي
تقارير: برشلونة مهتم بضم نجم المنتخب الروسي

كما تم تحديد مواعيد الأدوار المتبقية في كأس روسيا، كالتالي:

- الدور ربع النهائي بين يومي 23 و25 يونيو الجاري.

- الدور نصف النهائي يومي 18 و19 يوليو المقبل.

- المباراة النهائية في الـ25 من يوليو المقبل.

المصدر: championat.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا