أول تعليق من تركي آل الشيخ على إلغاء رئاسته الشرفية للأهلي المصري

علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على بيان نادي الأهلي المصري، الذي أصدره اليوم الثلاثاء بإلغاء قرار منحه الرئاسة الشرفية ورفع اسمه من قائمة رؤساء شرف النادي.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك": "أخيرا الاستقالة اتقبلت.. والكورة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء ويا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز عسلك… يا ليت كانوا كاتبين كل حاجة بالأسماء".

أخيراً الاستقالة أتقبلت ... والكورة الان في ملعب معالي وزير الرياضة ل أرجاع كل شيء ويانحلة لاتقرصيني ولا عاوز عسلك ... ياليت كانو كاتبين كل حاجه بالاسماء😎 تم النشر بواسطة ‏تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‏ في الثلاثاء، ٢ يونيو ٢٠٢٠

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وكان النادي الأهلي قد قرر بإجماع أعضائه في وقت سابق اليوم قبول استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي والتحرك لرد هداياه وتبرعاته.

وشهدت الأيام الماضية مناوشات بين آل الشيخ وبين مسؤولي النادي الأهلي، قبل أن يدخل في صدام مباشر مع محمد زكريا سراج الدين عضو مجلس الإدارة، من خلال منشورات متبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات