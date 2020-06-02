وفاة أوبيالي بطل العالم للدراجات النارية تسع مرات (صور)

ذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم الثلاثاء، أن كارلو أوبيالي بطل العالم لسباقات الدراجات النارية تسع مرات توفي عن عمر ناهز 90 عاما.

وشارك أوبيالي في أول بطولة عالم عام 1949 وبعدها هيمن على فئتي 125 و250 سنتيمترا مكعبا.

وأوبيالي هو ثالث أنجح متسابق إيطالي في التاريخ بعد جياكومو أجوستيني وفالنتينو روسي وحصد ستة ألقاب في فئة 125 سنتيمترا مكعبا وثلاثة ألقاب في الفئة الأكبر.

Nine-time GP World Champion Carlo Ubbiali has died at the age of 90



Ride in peace, Carlohttps://t.co/PoxweUBXwApic.twitter.com/msgen5lyPN — CRASH.NET/MotoGP (@crash_motogp) June 2, 2020

وفاز في 39 من إجمالي 74 سباقا معظمها مع فريق إم.في أجوستا الإيطالي قبل عصر يسبق ظهور المصنعين اليابانيين.

39 victories from 71 starts across 12 seasons of Grand Prix racing ✨



Here's a selection of images from Carlo Ubbiali's astonishing career #MotoGP | 📸https://t.co/PkPUliBHe5 — MotoGP™🏡🏁 (@MotoGP) June 2, 2020

وكان المتسابق المنتمي لمدينة بيرجامو يحمل لقب "الثعلب" واعتزل عام 1960.

Ha fallecido Carlo Ubbiali, piloto italiano 9 veces campeón del mundo, a los 90 años de edad. Mis condolencias a familiares y amigos. Descanse en paz. pic.twitter.com/2dXGEWr8zs — Martin Sanchez (@MartinoMoto) June 2, 2020

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المصدر: رويترز