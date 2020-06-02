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شاهد.. جماهير غفيرة على سطح أحد المنازل المجاورة للملعب خلال مباراة في الدوري السوري

الرياضة

شاهد.. جماهير غفيرة على سطح أحد المنازل المجاورة للملعب خلال مباراة في الدوري السوري
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر جماهير نادي الاتحاد السوري تشجع فريقها من سطح بناية مجاورة لملعب السابع من نيسان بمدينة حلب الذي استضاف مباراة الاتحاد وضيفه الشرطة.

يذكر أن الدوري السوري لكرة القدم استؤنف في الـ28 من مايو الماضي، بعد توقف النشاط الكروي منذ منتصف مارس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو الدوري العربي الأول الذي استأنف نشاطه في ظل الجائحة، ولكن من دون جمهور.

جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد نهاية الجولة 17 . #Syrian_League #Syrian_FA #الدوري_السوري

تم النشر بواسطة ‏الاتحاد العربي السوري لكرة القدم /Syrian FA/‏ في الجمعة، ٢٩ مايو ٢٠٢٠
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ويعتبر نادي الاتحاد الحلبي من الأندية العريقة في سوريا التي لها قاعدة جماهيرية واسعة.

وانتهت المباراة بفوز الاتحاد على الشرطة بهدفين نظيفين، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الشرطة عند 22 نقطة في المركز الثامن على جدول الترتيب، بعد 17 جولة من عمر الدوري السوري لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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