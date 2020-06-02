قضية لافتة القرن.. الأهلي يتحرك قانونيا ضد الزمالك

كشف مصدر في النادي الأهلي المصري عن تحرك إدارة النادي لاتخاذ إجراءات قانونية ضد نادي الزمالك بسبب لافتة "نادي القرن".

وقال المصدر من خلال تصريحات لموقع"مصراوي" اليوم الثلاثاء إنه سيتم التوجه بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة.

وتعتقد إدارة نادي الأهلي، أن مسؤولي الزمالك انتهكوا الملكية الفكرية للنادي بعدما رفعوا لافتة "نادي القرن" على أسوار "القلعة البيضاء" في ميت عقبة، رغم حصول النادي الأحمر(الأهلي) على اللقب قبل 20 عاما.

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ورفعت إدارة الزمالك لافتة كتب فيها "الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية و بالمجاملات"، بعدما تمت إزالتها في الأيام القليلة الماضية، من أجل إزالة شعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منها.

وشكل نادي الزمالك، لجنة رباعية من أعضاء مجلس الإدارة من أجل تقديم ملف كامل للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية بخصوص قضية "نادي القرن".

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"