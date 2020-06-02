مدرب سان أنتونيو سبيرز يشن هجوما على ترامب ويصفه بالـ"أحمق" بعد مقتل فلويد

وصف غريغ بوبوفيتش، مدرب نادي سان أنتونيو سبيرز لكرة السلة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالـ "أحمق"، واتهمه بسوء قيادة البلاد، ودعا إلى التغيير بعد الاحتجاجات على مقتل جوج فلويد.

واعتبر بوبوفيتش، المعروف بانتقاداته الدائمة لترامب، في حديث يوم الأحد لمجلة "ذي نايشن" الأسبوعية، أن القضايا المتعلقة بعنف الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة، والتي لم تتم معالجتها في الماضي، مهدت الطريق أمام العنف الذي اندلع في العديد من المدن الأمريكية لثلاث ليال متتالية.

وقال المدرب الأسطوري الذي قاد سبيرز إلى 5 ألقاب في دوري المحترفين لكرة السلة الأمريكي NBA، إن "الأمر الذي يذهلني هو أننا رأينا جميعا عنف الشرطة والعنصرية من قبل، ولكن لم يتغير أي شيء".

وتابع: "لهذا السبب كانت الاحتجاجات عنيفة، ولكن من دون قيادة حقيقة وتفهم لماهية المشكلة، لن يكون هناك تغيير أبدا، وتجنب الأمريكيون البيض التعامل مع هذه المشكلة إلى الأبد، لأنه كان لدينا امتياز لتجنبها، هذا أيضا يجب أن يتغير".

واعتبر ببوفيتش أن ترامب "لم يكن فقط مسببا للخلافات، بل ومدمرا أيضا".

وأردف الرجل البالغ 71 عاما: "أنا مشمئز من أن لدينا قائد لا يمكنه القول (بلاك لايفز ماتر)، في نهاية المطاف، لدينا أحمق في منصب رئيس، فيما الشخص الحقيقي الذي يحكم البلاد، السيناتور ميتش ماكونيل، يدمر الولايات المتحدة للأجيال القادمة".

وكان بوبوفيتش من بين مدربين عدة ومساعديهم الذين وقعوا على بيان صادر عن الرابطة الوطنية للمدربين، تفيد أنهم سيتحدثون نيابة عن أولئك الذين لا صوت لهم.

#EstadosUnidos#Anonymuos | Gregg Popovich durísimo con Donald Trump tras el asesinato de George Floyd: "Es un cobarde, por eso se esconde en el sótano de la Casa Blanca". https://t.co/K3DPLv2bd4 — Mil Patagonias (@milpatagonias) June 2, 2020

إقرأ المزيد

وتوفي جورج فلويد، المواطن الأمريكي ذو أصول إفريقية عن عمر ناهز 46 عاما، من جراء تصرف فظ من قبل الشرطي، ديريك تشوفين، الذي احتجزه وجثم بركبته على رقبته حتى قطع أنفاسه، في مدينة مينيابوليس.

وفجرت واقعة وفاته، غضبا عارما في الولايات المتحدة وخارجها، وتحدث عنها العديد من الرياضيين المحترفين، ومن بينهم مايكل جوردان، أسطورة كرة السلة الأمريكية.

وأتهم ديريك تشوفين، وهو ضابط شرطة أبيض، يوم الجمعة، بقتل فلويد "عن غير عمد".

المصدر:" أ ف ب"