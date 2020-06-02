"الكاف" يكشف خطته لاستكمال دوري أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، أمس الاثنين، خريطة لاستكمال مسابقة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، التي توقفت منذ مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وتوقفت منافسات المسابقة بعد انتهاء مباريات الدور ربع النهائي، التي أسفرت عن تأهل الأهلي المصري لمواجهة الوداد المغربي في نصف النهائي، وتأهل الزمالك المصري لمواجهة الرجاء المغربي في المباراة الثانية من المربع الذهبي.

وقدم "الكاف" مقترحات حول برمجة المباريات المتبقية من دوري الأبطال، وجاءت على الشكل التالي:

السيناريو الأول

إقامة مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال احد أيام 31 يوليو، و1 و2 أغسطس، والإياب أحد أيام 7، و8، و9 أغسطس، على أن تقام المباراة النهائية يوم 28 أغسطس.

السيناريو الثاني

إجراء مباراتي الذهاب أحد أيام 4، و5، و6 سبتمبر، والإياب أحد أيام 11، و12، و13 سبتمبر، على أن يلعب النهائي يوم 25 من الشهر نفسه.

وجاءت السيناريوهات بناء على آراء تلقاها "الكاف" من 39 اتحادا عضوا فيه من أصل 54.

المصدر: وكالات