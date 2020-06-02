شاهد.. تمريرة رائعة من حارس لايبزيغ تسفر عن هدف

ساهم حارس مرمى نادي لايبزيغ، بيتر غالوتشي، في فوز فريقه على مضيفه كولن، خلال مباراة أقيمت أمس الاثنين، في ختام الأسبوع الـ29 من الدوري الألماني، بصناعته للهدف الثالث.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم لايبزيغ 2-1، أمسك الحارس غالوتشي الكرة من ضربة حرة للخصم، وحولها سريعا طويلة إلى المهاجم تيمو فيرنر، الذي انطلق من منتصف الملعب، ليكمل طريقه إلى داخل المنطقة، ويسدد الكرة على يسار حارس مرمى نادي كولن، في الدقيقة 50.

وانتهت المباراة بفوز لايبزيغ بأربعة أهداف لهدفين، ليستعيد المركز الثالث وفارق النقطتين عن بوروسيا دورتموند، الثاني، في حين تجمد رصيد كولن عند 34 نقطة، في المركز الـ11.

المصدر: sports.ru