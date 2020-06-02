بالفيديو.. نجم كرة سلة أمريكي يعتدي بالضرب على أحد المحتجين على مقتل فلويد

تورط الأمريكي، جي آر سميث، لاعب كرة السلة في فريق كليفلاند كافالييرز، في أحداث عنف بمدينة لوس أنجلوس، وقام بضرب أحد المتظاهرين بعدما شاهده يكسر زجاج أحدى السيارات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو قامت صحيفة TMZ الأمريكية بنشره، يظهر فيه سميث وهو يعتدي بالضرب على رجل من ذوي البشرة البيضاء.

وفقا لموقع Clutch Points، فإن سميث قام بملاحقة هذا الرجل كونه قام بتحطيم زجاج سيارة اللاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

واعترف سميث، البالغ 34 عاما، قبل انتشار الفيديو على صفحته في "إنستغرام" عبر خاصية "الستوري" أنه قام أثناء عودته لمنزله بالقبض على أحد المحتجين الذي حطم زجاج سيارته وقام بضربه.

وأكد أن الأمر يتعلق فقط ب"تلقين المخرب درسا"، وأن الأمر ليس جريمة كراهية أو عنصرية.

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وكان مقتل المواطن الأمريكي ذي الأصول الإفريقية، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض في مينابوليس، بولاية مينيسوتا الأمريكية، الاثنين الماضي، قد تسبب في إندلاع أعمال عنف واحتجاجات في عدة ولايات أمريكية.

وتحوّلت بعض تظاهرات الاحتجاج على قتل فلويد إلى أعمال نهب وشغب، ما دفع العديد من السلطات المحلية لإعلان حظر تجول ليلي.

المصدر: clutchpoints