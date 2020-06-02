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مايويذر يعرض تحمل تكاليف جنازة جورج فلويد

الرياضة

مايويذر يعرض تحمل تكاليف جنازة جورج فلويد
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عرض الملاكم الأمريكي الشهير، فلويد مايويذر، أن يتحمل هو تكاليف جنازة جورج فلويد، الذي فجرت وفاته على يد شرطي أبيض في مينيابوليس، احتجاجات غاضبة في كافة أنحاء الولايات المتحدة.

وأكدت شركة "مايويذر برودكشنز"، المسؤولة عن الترويج لبطل العالم السابق (مايويذر) في خمسة أوزان، عبر حسابها على "تويتر"، تقديمها هذا العرض، وقالت وسائل الإعلام عديدة إن أسرة فلويد وافقت على ذلك.

وجورج فلويد هو مواطن أمريكي من أصل إفريقي توفي عن عمر ناهز 46 عاما، من جراء تصرف فظ من قبل الشرطي، ديريك تشوفين، الذي احتجزه وجثم بركبته على رقبته حتى قطع أنفاسه، في مدينة مينيابوليس.

وفجرت واقعة وفاته، غضبا عارما في الولايات المتحدة وخارجها، وتحدث عنها العديد من الرياضيين المحترفين، ومن بينهم مايكل جوردان، أسطورة كرة السلة الأمريكية.

واتهم ديريك تشوفين، وهو ضابط شرطة أبيض، يوم الجمعة، بقتل فلويد "عن غير عمد".

المصدر: رويترز

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