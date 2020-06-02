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مصير جمهور بطولة رولان غاروس بيد الحكومة الفرنسية

الرياضة

مصير جمهور بطولة رولان غاروس بيد الحكومة الفرنسية
AFP FRANCK FIFE
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أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة التنس، برنار جيوديسيلي، الاثنين، أن حضور المشجعين في بطولة رولان غاروس، التي تأجلت إلى سبتمبر بسبب فيروس كورونا المستجد، رهن قرار الحكومة الفرنسية.

وقال جيوديسيلي خلال حوار عبر الانترنت نظمه اللاعب غايل مونفيس، إن " "الخيار الذي أحبذه، هو بطولة رولان غاروس بحضور أكبر قدر ممكن من الجمهور. بعد ذلك، وبحسب الظروف الصحية، سنتأقلم مع التوجيهات التي تعطينا إياها الحكومة".

وتابع:"الحكومة هي التي ستقرر بشأن الحضور والعدد الأقصى المسموح به"، مشددا على ان احتمال إقامة البطولة من دون جمهور "هي الفرضية التي لا نحبذها، لأن رولان غاروس، كغيرها من البطولات الكبرى، هي لقاء بين اللاعبين والجمهور".

ورأى أن التفاعل بين الطرفين هو سبب "سحر هذه البطولة".

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وكان الاتحاد الفرنسي المنظم للبطولة التي تقام على ملاعب ترابية، وعادة ما تكون الثانية في جدول الغراند سلام، قد أعلن في مارس تأجيل انطلاقها من 24 مايو الى 20 سبتمبر، بسبب "كوفيد-19".

وفي حال عدم حصول أي تعديلات إضافية في جدول الدورات، ستكون رولان غاروس ثالث بطولة من حيث الجدول الزمني، وستأتي بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (عادة آخر مواعيد الغراند سلام)، والمقررة بين 24 أغسطس و13 سبتمبر (بما يشمل التصفيات).

وأقيمت هذا العام أولى البطولات الكبرى، أستراليا المفتوحة، في يناير الماضي، بينما أعلن المنظمون إلغاء بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات عادة، والتي كانت مقررة بين أواخر يونيو وأوائل يوليو.

وعلقت منافسات التنس الاحترافية اعتبارا من مارس الماضي بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، وستبقى كذلك حتى أواخر يوليو على الأقل.

المصدر: "أ ف ب"

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