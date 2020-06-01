الدوري الألماني.. لايبزيغ ينتزع المركز الثالث برباعية في شباك كولن (فيديو)

حقق لايبزيغ فوزا عريضا على مضيفه كولن بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين في ختام منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل مبكرا عند الدقيقة السابعة عن طريق الكولومبي جون كوردوبا، قبل أن يقلب لايبزيغ الطاولة ويسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كل من التشيكي باتريك تشيك والفرنسي كريستوفر نكونكو وتيمو فيرنر في الدقائق 20 و38 و50 على الترتيب.

وقلص كولن الفارق عن طريق الفرنسي أنطوني موديست عندما سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 55 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن لايبزيغ عاد لتوسيع النتيجة بتسجيله الهدف الرابع عن طريق الإسباني داني أولمو في الدقيقة 57، لتنتهي المباراة لصالح الضيوف 4-2.

وبهذا الفوز، رفع لايبزيغ رصيده إلى 58 نقطة وصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد كولن عند 34 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب "البوندسليغا".

Auswärtssieg 💪💪



Gerade in der Offensive waren wir heute 👏 spürbar anders 👏#KOERBL | 90. | 2:4 pic.twitter.com/u9cM2oKe0d — RB Leipzig (@DieRotenBullen) June 1, 2020

المصدر: RT