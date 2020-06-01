رسالة نارية من آل الشيخ بخصوص رئاسته الشرفية لنادي الأهلي المصري

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري منشورا عبر صفحته في "فيسبوك" يوضح فيها ملابسات استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي المصري العريق.

وقال آل الشيخ مبديا تعجبه من انقسام إدارة النادي الأهلي حول تواجده في منصب الرئيس الشرفي للنادي، رغم تقدمه بالاستقاله أكثر من مرة: "رسالتي (قبل الأخيرة) في موضوع الرئاسة الشرفية وعلاقتي بالنادي الأهلي؛ عندما تقدمت باستقالتي سابقا عن الرئاسة الشرفية كان حبا في إنهاء أي خلافات بعد أن سامحت في كل ما مضى ليبقي حب الأهلي في قلبي كمشجع كما كبر معي منذ صغري".

رسالتي "القبل الأخيرة" في موضوع الرئاسة الشرفية و علاقتي بالنادي الأهلي؛ عندما تقدمت باستقالتي سابقاً عن الرئاسة الشرفية... تم النشر بواسطة ‏تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‏ في الاثنين، ١ يونيو ٢٠٢٠

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وأضاف: "لم أتعامل أبدا في أمور النادي كوزير لدولة شقيقة ولكن كمحب ومشجع متعصب حريص على ناديه، فشعرت أن مكاني فعلا أن أرجع كمشجع وسط الجمهور، سيكون أفضل لي وللنادي بسبب اختلاف وجهات النظر وفارق السرعة في اتخاذ القرار كان كبيرا".

وتابع آل الشيخ: "لكن عندما تم رفض استقالتي، طلب مني رئيس النادي الرجوع مرة أخرى للرئاسة الشرفية، لم أتردد لحظة كمحب للنادي أن أرجع للعمل على تحقيق بعض آمال وأحلام الجماهير العريقة التي سأظل منها، وأؤدي دوري دون تدخل في أعمال مجلس الإدارة، وتم الاتفاق علي الملفات الأساسية والمشاريع المستقبلية التي سنقوم عليها الفترة المقبلة".

وواصل: "لكن حدثت نفس المشاكل القديمة.. السؤال، لماذا طلبتم أن أعود مرة أخرى كرئيس شرفي بعدما تقدمت باستقالتي دون أن يكون هناك اتفاق بين أعضاء مجلس الإدارة على رجوعي؟ لأن ده واضح جدا الآن من البطولات الوهمية التي يمارسها البعض!".

وأكد آل الشيخ: "الرجوع كان رغبة من البعض و ليس الكل، وأؤكد أنني لم أطلب الرجوع لكن طلب مني أن أعود من قبلكم!".

وختم: "عندما زرت رئيس النادي الأهلي كان بسبب مرضه، وزيارة مريض قمت بها، لأن هذه هي تربيتي في العموم، حتى الآن لم يتم قبول استقالتي من النادي وأنا حتى الآن لم أسحبها".

المصدر: صفحة تركي آل الشيخ في فيسبوك