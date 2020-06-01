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الكشف عن مواعيد مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو"

الرياضة

الكشف عن مواعيد مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي
AFP Alberto PIZZOLI
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نشرت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو"، على موقعها الرسمي، جدول ومواعيد مباريات الجولة الـ27 من المسابقة المعلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعود الدوري الإيطالي يومي 20 و21 يونيو الجاري بمباريات مؤجلة من الجولة الـ25، حيث تلعب يوم السبت 20 يونيو مباراتا تورينو مع بارما، وهيلاس فيرونا ضد كالياري، في حين يلعب يوم الأحد 21 يونيو أتلانتا مع ساسولو، وإنتر ميلان ضد سامبدوريا.

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وتنطلق الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي يوم الاثنين 22 يونيو بمباريات:

ليتشي ضد ميلان.

فيورنتينا ضد بريشيا.

بولونيا ضد يوفنتوس.

- الثلاثاء 23 يونيو:

هيلاس فيرونا ضد نابولي.

سبال ضد كالياري.

جنوى ضد بارما.

تورينو ضد أودينيزي.

- الأربعاء 24 يونيو:

إنتر ميلان ضد ساسولو.

أتلانتا ضد لاتسيو.

روما ضد سامبدوريا.

وستقام مباراة يوفنتوس وضيفه لاتسيو المرتقبة، والتي قد تحدد بطل الموسم يوم الاثنين 20 يوليو المقبل ضمن الجولة الـ34.

ويحتل يوفنتوس صدارة الترتيب برصيد 63 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف لاتسيو، فيما يأتي خلفهما إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة.

المصدر: legaseriea.it

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