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ناد برازيلي يعلن إصابة 16 من لاعبيه بفيروس كورونا

الرياضة

ناد برازيلي يعلن إصابة 16 من لاعبيه بفيروس كورونا
Globallookpress Celso Pupo
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أعلن نادي فاسكو دا غاما البرازيلي، أن نتيجة اختبارات 16 لاعبا لفحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية.

وقال النادي البرازيلي إن 16 لاعبا تأكدت إصابتهم بكورونا، من أصل 43 خضعوا للاختبار، سيدخلون مرحلة العزل، مقابل تعافي ثلاثة لاعبين آخرين من الفيروس.

وحصل اللاعبون في ريو دي جانيرو على الضوء الأخضر لخوض اختبارات بدنية وتنفيذ تدريبات فردية بدءا من اليوم الاثنين، لكن دون تلامس واحتكاك مع الزملاء.

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ولم تقرر باقي الولايات البرازيلية بعد موعد استئناف أنديتها للتدريبات بشكل تقليدي.

وتوقف النشاط الكروي في البرازيل منذ منتصف مارس الماضي بسبب الوباء.

المصدر: وكالات

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