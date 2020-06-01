الاتحاد اللبناني لكرة السلة يلغي جميع بطولاته لموسم 2019-2020

أعلن ​الاتحاد اللبناني لكرة السلة​ في بيان رسمي نشره عبر حسابه في "فيسبوك" اليوم الاثنين، إلغاء جميع بطولاته لموسم 2019-2020.

أعلن الإتحاد اللبناني لكرة السلة أنه بسبب القوة القاهرة التي تعاني منها البلاد منذ تاريخ 18/10/2019 ولغاية الساعة دون... تم النشر بواسطة ‏‎Lebanese Basketball Federation‎‏ في الاثنين، ١ يونيو ٢٠٢٠

وجاء في البيان: "أعلن ​الاتحاد اللبناني لكرة السلة​ أنه بسبب القوة القاهرة التي تعاني منها البلاد منذ تاريخ 18/10/2019 ولغاية الساعة دون انقطاع، تقرر إلغاء جميع بطولاته لمختلف الدرجات والفئات لموسم 2019-2020 دون أي استثناء. كما أن الاتحاد سوف يشكل لجنة من الأخصائيين لإعداد وإجراء الدراسات اللازمة بغية وضع رؤية واضحة تشمل شكل وهيكلية وأنظمة بطولات الموسم المقبل في ضوء الأوضاع الاستثنائية الصعبة والحرجة التي تعاني منها رياضة كرة السلة على مختلف المستويات والأصعدة".

وأضاف البيان: "كما يدعو الاتحاد جميع إدارات الأندية والمدربين واللاعبين وعائلة كرة السلة إلى التعاون الكامل من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة والتنسيق من أجل العمل على إطلاق بطولات الموسم المقبل بأفضل شكل ممكن".

المصدر: Lebanese Basketball Federation/facebook