الاتحاد المصري لكرة السلة ينعى 4 لاعبين أشقاء (صور)

نعى ​الاتحاد المصري لكرة السلة​ 4 لاعبين أشقاء من نادي الصيد، توفوا نتيجة حريق ضخم شب في منزلهم أمس الأحد.

ونشر الاتحاد نعيا عبر صفحته الرسمية في "تويتر" قال فيه: "ينعى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة أبناءه من لاعبي نادي الصيد، أحمد محمد سعيد الجمال، ياسين محمد سعيد الجمال، كريم محمد سعيد الجمال، مالك محمد سعيد الجمال، ناشئي نادي الصيد، بعد وفاتهم نتيجة حريق ضخم، ويدعو المجلس الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

⚫ ينعي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة أبناءه من لاعبي نادي الصيد احمد محمد سعيد الجمال، ياسين محمد سعيد الجمال،كريم محمد سعيد الجمال، مالك محمد سعيد الجمال ناشئي نادي الصيد بعد وفاتهم نتيجة حريق ضخم.



ويدعو المجلس الله ان يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. pic.twitter.com/pe4Cu72204 — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) May 31, 2020

وكان الأشقاء الأربعة قد توفوا خلال تواجدهم فى المنزل مع جدتهم نتيجة حريق ضخم حدث من جراء ماس كهربائي، وتبلغ أعمارهم 16 عاما و10 أعوام و8 أعوام و6 أعوام.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة السلة+ وكالات