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الاتحاد المصري لكرة السلة ينعى 4 لاعبين أشقاء (صور)

الرياضة

الاتحاد المصري لكرة السلة ينعى 4 لاعبين أشقاء (صور)
EBBFED/twitter
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نعى ​الاتحاد المصري لكرة السلة​ 4 لاعبين أشقاء من نادي الصيد، توفوا نتيجة حريق ضخم شب في منزلهم أمس الأحد.

ونشر الاتحاد نعيا عبر صفحته الرسمية في "تويتر" قال فيه: "ينعى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة أبناءه من لاعبي نادي الصيد، أحمد محمد سعيد الجمال، ياسين محمد سعيد الجمال، كريم محمد سعيد الجمال، مالك محمد سعيد الجمال، ناشئي نادي الصيد، بعد وفاتهم نتيجة حريق ضخم، ويدعو المجلس الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

وكان الأشقاء الأربعة قد توفوا خلال تواجدهم فى المنزل مع جدتهم نتيجة حريق ضخم حدث من جراء ماس كهربائي، وتبلغ أعمارهم 16 عاما و10 أعوام و8 أعوام و6 أعوام.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة السلة+ وكالات

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