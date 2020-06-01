الزمالك يعقم جميع منشآت النادي .. ويحدد ضوابط الدخول إليه

قام مجلس إدارة الزمالك المصري بتعقيم جميع منشأت النادي وملاعب الناشئين استعدادا لاستقبال تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة بعد قرار رئاسة الوزراء بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي.

وقرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك اتخاذ عدة قرارات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد أبرزها تركيب بوابات معقمة على جميع مداخل النادي خلال الساعات المقبلة.

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وسوف يسمح فقط بالدخول إلى داخل مقر "القلعة البيضاء" لمن يرتدي الكمامة والكفوف الواقية، بداية من رئيس النادي حتى العمال، وذلك حفاظا على سلامة الجميع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي اعتبارا من منتصف شهر يونيو الجاري، وفتح الأندية ومراكز الشباب، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "الوطن المصرية"