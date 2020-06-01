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رسميا.. "الشياطين الحمر" متمسك بعقد استعارته للنيجيري إيغالو

الرياضة

رسميا..
AFP OLI SCARFF
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توصل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع شنغهاي غرينلاند شينخوا الصيني من أجل تمديد عقد استعارة المهاجم النيجيري أوديون إيغالو حتى 31 يناير 2021، وفقا لما أعلنه الاثنين.

وكان من المفترض أن تنتهي فترة إعارة النيجيري البالغ 30 عاما إلى يونايتد أمس الأحد، لكن فريق المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير قرر الإبقاء على خدماته حتى 31 يناير 2021، من أجل أن يكون مع "الشياطين الحمر" حين يستأنف الموسم في الموعد المبدئي المقرر في 17 يونيو الحالي بعد توقف منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وسجل إيغالو 4 أهداف في ثماني مشاركات مع الفريق الإنجليزي منذ أن انضم اليهم في 31 يناير الماضي حين أصبح أول لاعب نيجيري يدافع عن ألوان الفريق، والإفريقي السابع فقط في تاريخ النادي.

وينافس يونايتد من أجل الحصول على أحد المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكان يحتل المركز الخامس في الدوري الممتاز قبل توقفه في مارس، بفارق ثلاث نقاط عن تشلسي الرابع.

كما ما زال ينافس على لقب مسابقتي الكأس المحلية والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ووصل في الأولى إلى الدور ربع النهائي حيث يلتقي نوريتش سيتي في 27 أو 28 يونيو بحسب الموعد المبدئي، فيما قطع شوطا كبيرا في الثانية نحو ربع النهائي بفوزه الكاسح في ذهاب الدور الثاني على لاسك النمسوي بخماسية نظيفة، بينها هدف لإيغالو بالذات.

المصدر: "أ ف ب"

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