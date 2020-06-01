إلغاء سباق اليابان للدراجات النارية بسبب كورونا

انضمت جائزة اليابان الكبرى للدراجات النارية، إلى السباقات التي ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي، اليوم الاثنين.

وقال الاتحاد الدولي للدراجات النارية في بيان، إن "وباء كورونا الحالي أجبرنا على إلغاء الحدث الذي كان من المقرر إقامته بين 16 و18 أكتوبر على حلبة توين رينغ بي في موتيجي" باليابان.

Due to coronavirus outbreak, the #JapaneseGP 🇯🇵 has been cancelled



Full details in the article below 👇#MotoGP | 📰https://t.co/2mZivcTlR5 — MotoGP™🏡🏁 (@MotoGP) June 1, 2020

وستكون هذه المرة الأولى منذ عام 1986، التي تغيب فيها جائزة اليابان عن روزنامة بطولة العالم للدراجات النارية، ما يشكل ضربة للبطولة، لا سيما أنها تضم ثلاثة فرق كبيرة من اليابان، هي هوندا، وياماها، وسوزوكي، بحسب ما أفاد كارميلو إزبيليتا، الرئيس التنفيذي لشركة "دورنا سبورتس"، المروجة لبطولة العالم.

ويأتي الإعلان عن إلغاء جائزة اليابان، بعد أربعة أيام فقط من قرار مماثل بشأن جائزتي المملكة المتحدة وأستراليا، اللتين كانتا مقررتين في الأسبوع الأخير من أغسطس و25 أكتوبر تواليا.

المصدر: أ ف ب