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بالصور.. أفضل نجوم كرة القدم مع أسوأ وشوم في العالم

الرياضة

بالصور.. أفضل نجوم كرة القدم مع أسوأ وشوم في العالم
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يقولون أن المال لا يشتري الذوق، وهذا ماوقع به العديد من مشاهير كرة القدم والرياضات الأخرى عند انتقاء وشوم لتزيين أجسادهم، إلا أن النتيجة كانت ترشيحهم كأصحاب أسوأ وشم (Tattoo).

لطالما اعتبر نجم كرة القدم المعتزل، البريطاني ديفيد بيكهام، لاعب الوسط ونجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، أيقونة الأناقة والموضة في جميع أنحاء العالم.
ولدى بيكهام أكثر من 40 وشما، لكنه لم يوفق باختيار أحدها، وهوعبارة عن مجموعة معقدة من الكواكب التي رسمها على جانب رأسه ليبدو غريبا على الأقل بسبب مكانه.

بالصور.. أفضل نجوم كرة القدم مع أسوأ وشوم في العالم

لا يمكن أن يكون سيرخيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي متأكدا تماما مما يعنيه وشمه على يده اليمنى الذي كتب بلغة Elvish الخيالية، وهو شكل للكتابة اخترعه تولكين في فيلم The Lord of the Rings "ملك الخواتيم" الشهير.

بالصور.. أفضل نجوم كرة القدم مع أسوأ وشوم في العالم

يملك البريطاني، جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، البالغ 20 عاما، العديد من الوشوم على يده اليمنى لكنها لشخصيات كرتونية أمثال عائلة سيمبسون وسبايدر مان "الرجل العنكبوت" وغيرها، وهي وشوم كرتونية كثيرة لرجل واحد.

بالصور.. أفضل نجوم كرة القدم مع أسوأ وشوم في العالم

وسنستعرض مجموعة من وشوم اللاعبين ونترك لكم حرية تقيمها:

بالصور.. أفضل نجوم كرة القدم مع أسوأ وشوم في العالم
نجم خط الوسط الإيطالي دانييلي دي روسي
بالصور.. أفضل نجوم كرة القدم مع أسوأ وشوم في العالم
ديلي آلي نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي
بالصور.. أفضل نجوم كرة القدم مع أسوأ وشوم في العالم
الأرجنتيني إيريك لاميلا جناح توتنهام هوتسبير
بالصور.. أفضل نجوم كرة القدم مع أسوأ وشوم في العالم
أوروش فيتاس مدافع بارتيزان الصربي
بالصور.. أفضل نجوم كرة القدم مع أسوأ وشوم في العالم
لايفن كورزاوا الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان الفرنسي
بالصور.. أفضل نجوم كرة القدم مع أسوأ وشوم في العالم
الإسباني هيكتور بيليرين الظهير الأيمن لأرسنال الإنجليزي
بالصور.. أفضل نجوم كرة القدم مع أسوأ وشوم في العالم
الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ‏لاعب خط الوسط في إنترميلان الإيطالي

المصدر: "ذا صن"

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