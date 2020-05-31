لاعب إيراني على رادار ميلان لتعويض السلطان إبرا

دخل المهاجم الإيراني سردار أزمون، القائمة المختصرة لفريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط أزمون، الملقب بـ"ميسي إيران"، بالانتقال إلى الفريق الإيطالي الآخر نابولي، الذي تقدم بالفعل بعرض لنادي زينيت بطرسبورغ الروسي، لضم مهاجمه، البالغ من العمر 25 عاما.

وقال موقع "Football Italia"، نقلا عن صحيفة "La Gazzetta dello Sport"، إن ميلان اقتحم المفاوضات بشكل مفاجئ، على ضم أزمون، وهو ما قد يحول وجهة الصفقة التي تقدر بنحو 25 إلى 30 مليون يورو.

ومع ذلك، فإن هدف ميلان الأساسي هو مهاجم ريال مدريد الصربي لوكا يوفيتش، الذي انضم إلى صفوف الفريق الملكي في عام 2019، مقابل صفقة بلغت 60 مليون يورو، ولكن على الأرجح، سيفتح ريال مدريد الطريق لمهاجمه الرحيل بمبلغ أقل.

ويحتاج ميلان لتعزيز هجومه في ظل الغموض حول مستقبل مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي تعرض مؤخرا لإصابة خلال تدريبات للفريق اللومباردي.

ويرغب سردار أزمون، نجم زينيتبطرسبورغ، في تغيير الأجواء بعد فترة ناجحة لمدة ثماني سنوات في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات