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برشلونة يشتعل غضبا بسبب تسريبات من أسوار "كامب نو"

الرياضة

برشلونة يشتعل غضبا بسبب تسريبات من أسوار
Globallookpress
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن غضب إدارة نادي برشلونة لكرة القدم، بسبب تسريب قرارات النادي عبر وسائل الإعلام.

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ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه تم تسريب قرارات برشلونة بإعادة هيكلة كشافة النادي لاستقطاب المواهب الشابة التي تشكل مستقبل الفريق الكتالوني.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة أعربت عن غضبها الشديد من التسريب، لا سيما أن هذا الأمر لم يكن على جدول أعمال مجلس الإدارة في اجتماع الخميس الماضي، لكن من المقرر حسمه في نهاية شهر يونيو المقبل.

وأوضحت أن نشر إذاعة "كادينا سير" لنبأ تقليل عدد الكشافين، أجبر برشلونة على معالجة الأمر، وقد تتم إعادة الهيكلة في الأسبوع المقبل.

وقالت إن برشلونة اضطر لتقديم تفسير سريع للكشافين للأنباء المنتشرة، لا سيما أن البعض لم يكن على علم بخطة الإدارة.

المصدر: وكالات 

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