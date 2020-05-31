رسميا.. سان جيرمان يعلن ضم إيكاردي بشكل نهائي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأحد، تفعيله لخيار شراء الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم الفريق المعار من إنتر ميلان.

وقال بطل فرنسا في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر"، إنه قام بتفعيل خيار شراء إيكاردي بصفة نهائية، بعدما انضم في الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من إنتر ميلان.

Mauro Icardi s'engage au Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2024.



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de @MauroIcardi. L’attaquant de 27 ans était prêté en 2019-2020 par l’Inter Milan. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2020

وأضاف البيان، أن المهاجم الأرجنتيني، البالغ 27 عاما، وقع على عقد يضمن استمراره داخل النادي الباريسي حتى 30 يونيو 2024.

ولم يكشف النادي الباريسي عن قيمة الصفقة، لكن شبكة "سكاي إيطاليا"، أشارت إلى أن "بي إس جي"، سيدفع مبلغ 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 ملايين كمكافآت، لقاء حصوله على خدمات إيكاردي.

وانتقل إيكاردي إلى نادي العاصمة الفرنسية في سبتمبر 2019 على سبيل الإعارة، بعد أشهر من علاقة متوترة مع إدارة إنتر، وتراجع دوره في التشكيلة في عهد المدرب الجديد أنطونيو كونتي.

ولكن الأرجنتيني ثبت حضوره في سان جيرمان، وسجل 21 هدفا في 30 مباراة في مختلف المسابقات، قبل تعليق منافسات كرة القدم في فرنسا منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، وتتويج الفريق الباريسي بطلا للدوري.

المصدر: psg.fr + وكالات