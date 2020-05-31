برباتوف يكشف عن المرشح الأوفر حظا للفوز بدوري أبطال أوروبا

رشح نجم مانشستر يونايتد السابق، البلغاري ديميتار برباتوف، نادي بايرن ميونيخ الألماني، للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه هذا الموسم.

وقال برباتوف في تصريحات لموقع "بيتفير": "إذا نظرنا إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، فأنا أرجح كفة بايرن ميونيخ للفوز باللقب إذا ما استؤنفت البطولة" بعد توقفها جراء الأزمة الصحية التي خلفها انتشار فيروس كورونا في العالم.

وفاز بايرن 3-0 على تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال في فبراير الماضي، قبل تأجيل مباراة العودة بسبب تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار.

وقال برباتوف عن ذلك: "ربما لأنني أشاهد الكثير من مباريات الدوري الألماني. لكن البايرن يقدم أداء متميزا ولديه بعض اللاعبين الكبار".

وأضاف اللاعب الدولي السابق "أسلوبه في الفوز على تشيلسي في المباراة الأخيرة كان مذهلا. تغلب عليه بكل سهولة".

وأكمل برباتوف: "لا أعرف بالضبط كيف سيكون تأثير التوقف على الجميع. لكن ربما يكون لبايرن ميونيخ ميزة طفيفة لأنه يلعب كرة القدم الآن ويستعيد لياقة المباريات. وبالتالي فلا أستغرب أنه المرشح الأقوى للتتويج (بدوري الأبطال)".

وبرباتوف (39 عاما) هو هداف منتخب بلغاريا التاريخي برصيد 48 هدفا، وسبق له أيضا اللعب لفرق توتنهام هوتسبير وفولهام في إنجلترا، وباير ليفركوزن في ألمانيا، وموناكو في فرنسا.

المصدر: رويترز