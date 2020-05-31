الرئيس الليبيري المتوج بالكرة الذهبية يصدر أغنية تحظى باهتمام اليونسكو

أعلن مكتب الرئيس الليبيري، جورج ويا، اللاعب الإفريقي الوحيد المتوج بالكرة الذهبية، أن منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم، ستستخدم أغنية أصدرها، لنشر التوعية حول كورونا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ويا: "أغنية لنتحد سويا لمواجهة فيروس كورونا، ستكون جزءا من المرحلة الثانية لحملة "لا تنتشر" التي أطلقتها منظمة يونسكو، والتي تهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمعات في جميع أنحاء إفريقيا حول مخاطر الوباء".

وتابع البيان: "يقول المنظمون إن الاغنية ستترجم إلى اللغتين الفرنسية والعربية، ومن المتوقع أن يتم عرضها على منصات عدة خلال الحملة. كما طلب من القائد الليبيري أن يكون السفير العام للحملة من أجل حث المبتكرين والفنانين في جميع أنحاء إفريقيا".

وأشار مكتب الرئيس، أن ويا كتب كلمات الأغنية بنفسه، وتضم نصائح بالأمور التي يجب القيام بها كغسل اليدين بانتظام، وتلك الممنوعة.

ويأمل ويا، أن تجد أغنيته أصداء في بلاده الواقعة غرب القارة الإفريقية، والتي تضم 4.5 مليون نسمة، للحد من تفشي فيروس كورونا، الذي أسفر حتى الآن عن 27 وفاة من أصل 280 إصابة معلنة في ليبيريا.

وبات ويا عام 1995، أول لاعب كرة قدم من خارج أوروبا، يتوج بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه مع كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي.

كما توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقا في ثلاث مناسبات (1989، 1994 و1995)، ولعب في مسيرته أيضا مع كل من موناكو، ومرسيليا الفرنسيين، وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

المصدر: أ ف ب