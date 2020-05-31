صحيفة التايمز: الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يهدد القناة الرياضية السعودية الحكومية

تعرضت القناة الرياضية السعودية الحكومية للتهديد بإجراءات قانونية من قبل اتحاد كرة القدم الإنجليزي بسبب بث مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي القديمة بشكل غير قانوني وفقا لصحيفة التايمز.

وتزعم الصحيفة البريطانية أن قناة KSA Sports السعودية تلقت رسالة من محامي الهيئة الكروية الإنجليزية تتهمها ببث غير شرعي لمباريات قديمة من كأس الاتحاد الإنجليزي لفريق نيوكاسل تعود لأيام الأسطورة، آلان شيرر.

The FA has threatened legal action against the TV station for showing clips of #NUFC matches during the Alan Shearer era, reports @martynzieglerhttps://t.co/OlKKnVi56q — Times Sport (@TimesSport) May 29, 2020

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ويضيف تقرير "التايمز" أن الإشعار ينص على أن اتحاد كرة القدم يشعر بأن البث كان غير قانوني ويعتبره انتهاكا لقوانين حقوق الملكية، التي تعود للاتحاد الإنجليزي حصرا.

وتوعد الاتحاد الإنجليزي في رسالته بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية إذا لم تتوقف قناة KSA Sports عن بث المباريات بحلول الثاني من يونيو.

ومن أهم ما جاء في هذه الرسالة: "نظرا لعدم حصولكم على أذن أو ترخيص من المعتمدين لاستخدام هذا المحتوى على قنواتكم، فإن العرض الحالي يعد انتهاكا لحقوق الاتحاد الإنجليزي".

وتابع الاتحاد: "أن قرصنة البث مصدر قلق كبير لجميع أصحاب الحقوق ومقدمي المحتوى، والفشل في اتخاذ خطوات إيجابية وفورية سيؤدي إلى تضرر سمعتنا، وكذلك من الناحية المالية".

ويأتي ذلك في ظل صفقة بيع نادي نيوكاسل، بعد أن تقدم صندوق الاستثمار السعودي بتقديم عرض لشراء أسهم النادي بمقدار 300 مليون جنيه إسترليني.

المصدر:"تايمز"