المقاتل النمساوي ويلهلم أوت: عندما تراني قل سلام عليكم خالد

نشر النمساوي ويلهلم أوت، مقاتل الفنون القتالية المختلطة، الذي أشهر إسلامه مؤخرا، صورة جديدة له عبر حسابه في "إنستغرام".

وظهر أوت في الصورة، وهو يرتدي زيا إسلاميا تقليديا ويعقد التسبيح بأنامله، وأرفق الصورة بتعليق: "عندما تراني قل سلام عليكم خالد".

willi.ott/instagram.com

وكان المقاتل، البالغ 37 عاما، أعلن إسلامه خلال فترة الحجر الصحي، حيث قال إن الحجر أتاح له الكثير من الوقت للتدقيق في الدين الإسلامي بشكل كبير، وتوصل أخيرا إلى رغبته في الإعلان عن إسلامه للجميع.

ونطق أوت، الشهادتين في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشر صورة له على حسابه في "إنستغرام" وهو يمسك بالقرآن الكريم.

المصدر: حساب ويلهلم أوت على "إنستغرام"