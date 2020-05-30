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شاهد.. لاعب منتخب أوكرانيا السابق لكرة القدم يخسر نزالا بالملاكمة

الرياضة

شاهد.. لاعب منتخب أوكرانيا السابق لكرة القدم يخسر نزالا بالملاكمة
Sputnik
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خسر اللاعب السابق للمنتخب الأوكراني لكرة القدم، ألكسندر علييف، في أول نزال له على حلبة الملاكمة، أمام الممثل وعارض الأزياء نيكيتا فاكوليوك، بالنقاط.

وشارك علييف في برنامج "باتل" على موقع يوتيوب، والذي ينظم النزالات بين المشاهير وفقا لقواعد الملاكمة.

يذكر أن ألكسندر علييف (35 عاما) دافع عن ألوان منتخب بلاده لكرة القدم في 28 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، ولعب لعدد من الأندية الأوكرانية والروسية، قبل أن يعتزل عام 2018، في صفوف فريق إنتر بوياركا الأوكراني.

المصدر: وكالات 

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